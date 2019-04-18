تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

انتهت لقاءات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وعرفت الفرق الأربعة التي تلعب نصف النهائي في أبرز لقاءات اليوم الخميس والذي شهد أيضا نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ولقاءات في دوريات محلية عربية أبرزها في مصر والسعودية والمغرب.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم الخميس، في التقرير التالي:

الدوري الأوروبي

بلغت أندية آرسنال وفالنسيا وتشيلسي وفرانكفورت الألماني نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد لقاءات إياب ربع النهائي.

وجدد تشيلسي فوزه على سلافيا براغ التشيكي 4-3 و5-3 في مجموع اللقاءين ليضرب موعدا مع فرانكفورت في نصف النهائي.

كما جدد فالنسيا فوزه على مواطنه فياريال 2-0 و5-1 في مجموع اللقاءين وسيواجه آرسنال في نصف النهائي.

وتأهل آرسنال لنصف النهائي بعدما جدد فوزه على نابولي الإيطالي 1-0 و3-0 في مجموع اللقاءين.

وقلب فرانكفورت الألماني تخلفه ذهابا 4-2 ليفوز 2-0 في الإياب على بنفيكا البرتغالي ويبلغ نصف النهائي بفضل تسجيله لهدفين خارج ملعبه.

كأس زايد للأندية الأبطال

توج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه في النهائي الذي جرى بالعين الإماراتية على حساب الهلال السعودي 2-1 .

واللقب هو الأول للفريق التونسي فيما فشل الهلال في الفوز بلقبه الثالث.

الدوري المصري الممتاز

استعاد الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الإسماعيلي 2-0 في لقاء مؤجل عن الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز.

ويتقدم الزمالك بفارق الأهداف عن بيراميذز الذي رفع رصيده إلى 60 نقطة بعد فوزه في لقاء مؤجل عن الجولة 25 على الأهلي المتصدر السابق 1-0 والذي تراجع للمركز الثالث خلف الثنائي بنقطتين.

ولعب بيراميذر لقاءين أكثر من الزمالك والأهلي

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

استغل النصر غياب المتصدر الهلال بسبب مشاركته في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ليعود للصدارة بفوز كبير على الفتح 5-0 رافعا رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة عن الهلال بعد 28 جولة.

وواصل الاتحاد نتائجه الجيدة وفاز على الاتفاق 2-0 ليصعد للمركز 10 ويبتعد بشكل كبير عن صراع البقاء.

الدوري المغربي للمحترفين

أشعل حسنية أغادير صراع اللقب في الدوري المغربي بعد فوزه على المتصدر الوداد البيضاوي 2-1 في لقاء عن الجولة 24 .

وظل الوداد البيضاوي في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقط عن غريمه التقليدي الرجاء الذي لعب لقاء أقل وسيلتقيان الأحد القادم في قمة الجولة 25 .