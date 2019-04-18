زبير بيه يبكي فرحًا بفوز النجم الساحلي ببطولة كأس زايد على حساب الهلال السعودي (فيديو)

أجهش النجم التونسي السابق زبير بيه في البكاء، بعد تتويج فريقه النجم الساحلي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال ”البطولة العربية“ لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب النجم على الهلال السعودي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد ”هزاع بن زايد“ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتواجد زبير بيه في الأستوديو التحليلي لقنوات أبوظبي، ولم يتمالك نفسه من الفرحة، وسقطت دموعه، خلال تحليل المباراة.

قدم الفريقان مباراة سريعة وقوية خاصة في الشوط الثاني، الذي اتسم بالسرعة والندية الكبيرة من الجانبين.

وتقدم النجم الساحلي بهدف عن طريق كريم لعريبي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، وفي الشوط الثاني زادت السرعة وكثف الهلال من ضغطه حتى نجح في التعادل بهدف عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء في الدقيقة 64 من زمن المباراة.

بعد التعادل، شكل الفريقان خطورة كبيرة على المرميين، ونجح النجم في تسجيل هدف قاتل عن طريق محمد عبد الله المثناني في الدقيقة 90+1 من زمن اللقاء.

ويعد الترجي التونسي والكرخ العراقي هما الأكثر تتويجًا باللقب العربي في 3 مناسبات، وفشل الهلال في الحصول على لقبه الثالث بعد عامي 1994 و1995.