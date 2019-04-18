مباراة الهلال والنجم الساحلي.. شاهد رد فعل تركي آل الشيخ بعد هدف الفريق التونسي (فيديو)

انفعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم؛ وزير الترفيه السعودي، عقب إحراز النجم الساحلي هدفه الأول في شباك الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجل كريم عريبي الهدف الأول في المباراة بضربة رأس، مستغلًا كرة من ركلة ركنية، في الدقيقة 30.

ورصدت كاميرا المباراة انفعال تركي آل الشيخ الذي ترك مقعده وظل واقفًا وأشاح بيده.

نهائي البطولة العربية | الهلال 0 × 1 النجم الساحلي | ردة فعل معالي المستشار تركي ال الشيخ بعد هدف النجم الساحلي HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/l27uqKOaqh — F24ASIA (@F24ASIA) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وبدأت مسيرة الهلال بالفوز على الشباب العماني في دور الـ32 ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد، ثم التغلب على النفط العراقي بنتيجة 4-0 و2-0 في دور الـ16، ثم تخطى الاتحاد السكندري المصري في دور الـ8 بنتيجة 3-0 والتعادل 0-0 وعبور عقبة الأهلي السعودي في دور الأربعة بالفوز بهدف نظيف والخسارة بنفس النتيجة والتأهل بضربات الترجيح.

في حين بدأ النجم مشواره في البطولة بإقصاء الرمثا الأردني من دور الـ32 بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1 ثم عبور عقبة الوداد المغربي في دور الـ16 بالفوز 1-0 والتعادل 0-0، ثم عبور عقبة الرجاء المغربي في دور الـ8 بالفوز بنتيجة 2-0 والخسارة 0-1، وصعد على حساب المريخ السوداني في نصف النهائي بالفوز بهدف نظيف والتعادل دون أهداف.