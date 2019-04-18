مباراة الهلال والنجم.. الظاهرة رونالدو يتواجد في مدرجات هزاع بن زايد (فيديو)

مباراة الهلال والنجم.. الظاهرة رونالدو يتواجد في مدرجات هزاع بن زايد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تواجد الظاهرة البرازيلي، رونالدو، في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال، والتي تجمع نادي الهلال السعودي، مع النجم الساحلي التونسي.

ولاقى تواجد الظاهرة رونالدو تفاعل المعلقين علي سعيد الكعبي وعامر عبدالله، حيث قال الأخير: ”يا أخي انزل بين الشوطين واعطنا لقطة يا رونالدو“.

وعلق رونالدو على الشوط الأول لقناة ”أبوظبي الرياضية“ وقال: ”مباراة بدنية قوية وإيقاع سريع جدًا. أعتقد أنها مباراة متساوية بعض الشيء“.

واعتزل رونالدو، البالغ من العمر 42 عامًا، العام 2011، بعد أن سجل 291 هدفًا في 438 مباراة، إضافة إلى 62 هدفًا في 98 مباراة مع منتخب البرازيل.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز مواطنه الأهلي (3/2)، بركلات الترجيح، بعد فوز كل منهما 1/0، في حين تغلب النجم الساحلي 0/ 1 بنتيجة إجمالية على المريخ السوداني.

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