مباراة الهلال والنجم.. الظاهرة رونالدو يتواجد في مدرجات هزاع بن زايد (فيديو)

تواجد الظاهرة البرازيلي، رونالدو، في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال، والتي تجمع نادي الهلال السعودي، مع النجم الساحلي التونسي.

ولاقى تواجد الظاهرة رونالدو تفاعل المعلقين علي سعيد الكعبي وعامر عبدالله، حيث قال الأخير: ”يا أخي انزل بين الشوطين واعطنا لقطة يا رونالدو“.

وعلق رونالدو على الشوط الأول لقناة ”أبوظبي الرياضية“ وقال: ”مباراة بدنية قوية وإيقاع سريع جدًا. أعتقد أنها مباراة متساوية بعض الشيء“.

واعتزل رونالدو، البالغ من العمر 42 عامًا، العام 2011، بعد أن سجل 291 هدفًا في 438 مباراة، إضافة إلى 62 هدفًا في 98 مباراة مع منتخب البرازيل.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز مواطنه الأهلي (3/2)، بركلات الترجيح، بعد فوز كل منهما 1/0، في حين تغلب النجم الساحلي 0/ 1 بنتيجة إجمالية على المريخ السوداني.

”ياخي انزل بين الشوطين وعطنا لقطة يا رونالدو“

عامر عبدالله يتغنى بتواجد البرازيلي #رونالدو في نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الهلال_النجم_الساحلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/Wssz8Zu5fG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٨ أبريل ٢٠١٩