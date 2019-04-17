تصريحات زوران ولومير قبل مباراة الهلال والنجم الساحلي في نهائي كأس زايد

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال السعودي أن الفوز على النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم سيريح فريقه وسيدفعه لإكمال مشواره في كافة البطولات الأخرى التي ينافس فيها.

وسيلعب الهلال في مواجهة النجم الساحلي على إستاد هزاع بن زايد في نهائي النسخة الأولى من كأس العرب غدًا الخميس في مواجهة اعتبرها ماميتش ”تاريخية“.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء ”بالنسبة للمواجهة، فإنها تعتبر تتويجًا كبيرًا لمشوارنا، لن نفرح إلا بتحقيق الانتصار بعد أن تنقّلنا وسافرنا وتعبنا كثيرًا ولن يكتمل هذا المجهود إلا بالانتصار“.

وأضاف ”لكننا لن نصبح أبطالًا إلا عندما نلعب عند أعلى المستويات، تحقيق هذه الكأس سيريحنا وسيساعدنا على إكمال المشوار في بقية البطولات“.

وسيخوض الهلال اللقاء بعد أن استعاد صدارة الدوري المحلي بعد فوزه على الأهلي 1-صفر في جدة، وخسارة النصر 3-2 على أرضه أمام الاتحاد، ثم كرر فوزه على قطب جدة بركلات الترجيح عقب خسارته 1-صفر في إياب قبل نهائي كأس العرب يوم الإثنين الماضي، وهي نفسها نتيجة مباراة الذهاب في الرياض.

ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة الإثنين أمام الأهلي.

وتابع ماميتش ”سنواجه فريقًا قويًا استطاع أن يقصي فرقًا كبرى، النجم فريق معروف ويلعب بشراسة عالية، لابد أن نأخذ بكل العوامل التي تساعدنا في المباراة ويجب على فريقي عدم تعقيد اللعب“.

واختتم المدرب حديثه قائلًا ”وضعنا أهدافنا وهي تتمثل في أن نقدم كل شيء لتحقيق البطولة وهذا ما نسعى إليه“.

على الجانب الآخر، أكد روجيه لومير مدرب النجم الساحلي على أهمية تحقيق لقب هذه النسخة الاستثنائية.

وقال لومير خلال المؤتمر الصحفي ”سعيد بالحضور هنا إلى دولة الإمارات وغدًا سنخوض مباراة هامة سنتنافس فيها على نهائي كبير ومهم“.

وأضاف ”هي بطولة مهمة بالنسبة لنا ونسعى للظفر بها. من الصعب على أي مدرب أن يعرف كل التفاصيل عن منافسه، ولكن الهلال فريق جيد وتابعت بعض المباريات له ونعرف لاعبه (الفرنسي بافتيمبي) جوميز وهو من أبرز لاعبي الفريق“.

وتابع“ المواجهة مهمة بالنسبة لكلا الفريقين وبالنسبة لنا تشكل أهمية بالغة.

”نتعامل معها كالدوري المحلي لدينا والبطولة الأفريقية“.

واستطرد ”وصل النجم الساحلي إلى النهائي لأنه يملك فريقًا مميزًا جدا، لم يصل هذا الفريق إلى النهائي إلا لأنه يستحق ونسعى للعودة الى تونس باللقب“.