هدف مباراة الزمالك وحسنية أغادير.. 1-0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم إبراهيم حسن لاعب نادي الزمالك بهدف في شباك حسنية أغادير، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

وأحرز إبراهيم حسن هدف الزمالك مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية سكنت شباك الفريق المغربي.

هدف إبراهيم حسن في مرمى حسنية أغادير المغربي. pic.twitter.com/Cn85KAzPGU — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٤ أبريل ٢٠١٩

ويتسلح الزمالك بعودة نجمه التونسي فرجاني ساسي الذي غاب في آخر لقاءين ضد حسنية أغادير في جولة الذهاب، وتعادل الفريقان دون أهداف وأيضًا مباراة المصري بالدوري، وخسر الزمالك بنتيجة 2-1.

ويسعى الزمالك لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت أخيرًا على رأسها غياب الفاعلية، فالفريق سجل هدفًا من ضربة جزاء في آخر لقاءين، كما أن جروس يسعى إلى عودة الأداء القوي من جديد، ويعتمد الزمالك على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“ وأمامه الرباعي: محمود علاء، ومحمود حمدي الونش، والتونسي حمدي النقاز، وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

ويخشى فريق حسنية أغادير بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل جاموندي مصير اتحاد طنجة الذي خسر وودع أمام الزمالك في دور الـ32 ، واعترف جاموندي بأن الزمالك يمتلك الخبرات في القارة الأفريقية.

ويعتمد أغادير على قدرات لاعبه الفلسطيني الخطير تامر صيام، وأيضًا يوسف الفحلي، وكريم البركاوي، إلى جانب المدافع جلال داودي الذي سجل 4 أهداف في الدوري ويجيد ضربات الرأس.