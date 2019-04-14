تشكيل الزمالك ضد حسنية أغادير في الكونفدرالية الأفريقية

يدور صدام عربي مثير بين الزمالك المصري، وضيفه حسنية أغادير المغربي يخطف الأنظار في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد.

وتقام مباراة الزمالك المصري ضد حسنية أغادير المغربي على ملعب الجيش الثالث بالسويس في الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة 20:00 مساءً بتوقيت المغرب عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين أحمد الطيب وجواد بده.

يتسلح الزمالك بعودة نجمه التونسي فرجاني ساسي الذي غاب في آخر لقاءين ضد حسنية أغادير في جولة الذهاب وتعادل الفريقان دون أهداف، وأيضًا مباراة المصري بالدوري وخسر الزمالك بنتيجة 2-1.

وأكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي أن فرجاني ساسي لاعب مؤثر ومهم في تشكيلة الفريق الأبيض، وعودته ستكون مهمة بالنسبة للفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرًا على رأسها غياب الفاعلية فالفريق سجل هدفًا من ضربة جزاء في آخر لقاءين، كما أن جروس يسعى لعودة الأداء القوي من جديد، ويعتمد الزمالك على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس محمود عبد الرحيم ”جنش“ وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما، ويقود الجبهة اليمنى أحمد سيد زيزو، بينما يبقى محمود عبدالمنعم كهربا أو المغربي حميد أحداد من المرشحين لقيادة الجبهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يستمر المغربي خالد بوطيب في قيادة الهجوم رغم الانتقادات التي تواجهه حاليًا بسبب عدم فاعليته على المرمى.

تشكيل الزمالك:

محمود عبدالرحيم ”جنش“

حمدي النجاز، محمود حمدي ”الونش“، محمود علاء، عبدالله جمعة

طارق حامد، فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو، أوباما، محمود عبدالمنعم كهربا (حميد أحداد)

خالد بوطيب