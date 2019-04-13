عدم جاهزية استاد السويس يثير غضب الاتحاد التونسي قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019

أعرب الاتحاد التونسي لكرة القدم عن ضيقه من عدم جاهزية استاد السويس بشكل كامل، قبل شهرين من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكانت قرعة بطولة الأمم الأفريقية قد أوقعت المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وأنغولا وموريتانيا، على أن تخوض هذه المجموعة مبارياتها على استاد السويس.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ”إثر عملية القرعة الخاصة بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، فقد وضعت القرعة منتخب تونس في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا“.

وأضاف البيان: ”انطلقت التحضيرات لهذا الموعد القاري حيث تحول وفد يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم إلى مدينة السويس لمعاينة الأمور اللوجستية عن قرب، من ذلك الملعب الذي سيحتضن لقاءات منتخب تونس خلال هذه النهائيات، وقد تبين أن الأشغال ما زالت متواصلة داخل الملعب وفي محيطه وهو غير جاهز قبل شهرين تقريبًا من انطلاق هذا الحدث القاري الهام، وهو ما أثار حيرة لدى وفد الجامعة التونسية لكرة القدم“.

وقام الاتحاد التونسي بنشر عدد من الصور للأعمال الإنشائية داخل الاستاد.

وتلعب تونس ضد أنغولا في 24 يونيو، ثم تلاقي مالي في الـ28 من نفس الشهر، قبل أن تختتم مبارياتها بلقاء موريتانيا في الثاني من شهر يوليو.