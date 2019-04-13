جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يرشح السنغال للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

رفض جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر اعتبار قرعة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر منتصف العام الحالي، جيدة إلا بعد تجاوز الدور الأول، ورشّح السنغال للفوز باللقب.

ويلتقي منتخب الجزائر، الفائز باللقب مرة واحدة على أرضه العام 1990، مع السنغال وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب الجزائر البطولة وهو ضمن الفرق المرشحة لإحراز اللقب بجانب السنغال. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بلماضي قوله اليوم السبت، عقب حضوره القرعة أمام أهرام الجيزة، أمس الجمعة: ”القرعة يمكن اعتبارها جيدة بعد تخطي عقبة الدور الأول“.

”المنتخب السنغالي قوي ومرشح بقوة للفوز باللقب؛ نظرًا لما يملكه من لاعبين مميزين وأسماء لامعة على الساحة العالمية“.

واعتبر خيرالدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري للعبة، أن التأهل إلى دور الـ16 في المتناول.

وقال: ”رغم صعوبة المهمة أمام السنغال، إلا أن حظوظ فريقنا قوية في تجاوز الدور الأول. ينبغي الفوز على كينيا في بداية مشوار دور المجموعات لتصبح المهمة سهلة في المباراتين التاليتين“.

وتعود كينيا للنهائيات لأول مرة في 15 عامًا، وتشارك تنزانيا للمرة الثانية فقط بعد ظهورها الوحيد في 1980.