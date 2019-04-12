بث مباشر لحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

تقدم شبكة ”إرم نيوز“ خدمة البث المباشر لحفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الذي يقام في مصر، تحت سفح الأهرامات.

ويشهد برنامج الحفل بعض الفقرات الترفيهية والفنية بجانب مراسم القرعة، ويسحب القرعة النجم السنغالي الحاج ضيوف.

وستنطلق البطولة خلال شهر يونيو المقبل.

يشارك 24 منتخبًا لأول مرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي كان مقررًا أن تقام في الكاميرون، قبل أن يتم نقلها إلى مصر لعدم جاهزية بلاد الأسود الكاميرونية، خاصة مع إقامة البطولة لأول مرة بزيادة 8 منتخبات دفعة واحدة بخلاف إقامتها صيفًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي التصنيف الرسمي والأخير لمنتخبات البطولة، ويضم التصنيف الأول المنتخب المصري صاحب الضيافة وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون.

ويتصدر اسم كوت ديفوار المستوى الثاني بالتصنيف، ومعه منتخب غانا بجانب الكونغو الديمقراطية، ويبرز اسم المنتخب الجزائري وغينيا ومالي.

ويضم التصنيف الثالث منتخبي جنوب أفريقيا وبنين، بجانب المنتخب العربي الموريتاني ومدغشقر ومنتخب كينيا وأوغندا، بينما يضم التصنيف الرابع والأخير نامبيا وزيمبابوي وغينيا بيساو وأنغولا وتنزانيا وبوروندي.

شاهد وقائع القرعة:

Watch Live ,, Total Africa cup of Nations 2019 – Official draw ceremony #TotalAFCON2019 https://t.co/bPa0e89JHK — CAF (@CAF_Online) ١٢ أبريل ٢٠١٩