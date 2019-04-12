موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019.
وتقام القرعة الساعة 20:00 مساء بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية على قنوات بي إن سبورت الإخبارية وقناة أبوظبي الرياضية 1 وأون سبورت.
وتنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية في الفترة بين 22 يونيو، و20 يوليو المقبلين، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ نجوم حفل قرعة بطولة الأمم الأفريقية، وضمت قائمة الحاضرين كلًا من: المصريين، وائل جمعة وأحمد حسن، والمغربيين نورالدين نايبت ومصطفى حاجي، والتونسيين طارق دياب وحاتم الطرابلسي، والجزائري رفيق صيفي، والسنغاليين الحاج ضيوف وأليو سيسيه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري إيمانويل أمونيكي، والكاميرونيين أنطوان بيل وريغوبرت سونغ، والهولندي كلارنس سيدورف.