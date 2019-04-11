الصفاقسي يقهر الأفريقي ويواصل ملاحقة الترجي على صدارة ترتيب الدوري التونسي (فيديو)

حقق النادي الصفاقسي فوزًا صعبًا وثمينًا بنتيجة 1/0 على منافسه الأفريقي، اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة الـ 18 من الدوري التونسي للمحترفين.

وسجل حمزة العقربي، لاعب الأفريقي، هدف المباراة الوحيد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 من المباراة.

وسجل الصفاقسي فوزه العاشر، مقابل 7 تعادلات وخسارة وحيدة، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويقفز إلى المركز الثاني، متأخرًا بـ6 نقاط عن الترجي المتصدر.

في حين تجمد رصيد الأفريقي عند 25 نقطة في المركز الخامس.

ولم يحقق الأفريقي الفوز على الصفاقسي في آخر 3 مباريات بينهما في جميع المسابقات، إذ فاز الصفاقسي في المباريات الثلاث، بواقع 2/0، و1/0 مرتين.

وتتبقى 8 مباريات على نهاية الدوري التونسي.