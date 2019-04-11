تأجيل مباراة الهلال والنجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية عقب أحداث السودان

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الهلال أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي بسبب الأحداث الجارية في السودان.

وقال النجم الساحلي في بيان اليوم، إنه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد القاري يبلغه فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى وقت لاحق.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة النجم إلى الخرطوم اليوم، لمواجهة الهلال في إياب دور الثمانية يوم الأحد المقبل.

واقترب النجم الساحلي من التأهل إلى قبل النهائي؛ بعد فوزه على أرضه 3-1 في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي.

وكان التلفزيون السوداني الرسمي أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجيش سيصدر بيانًا مهمًا بشأن أحدث تطورات الاحتجاجات الشعبية الدائرة في البلاد منذ شهور.