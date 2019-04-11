مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس مباريات ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي بينما تنطلق جولة جديدة للدوري السعودي، وهناك مباريات في الدوري المصري.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس الـ 11 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري الأوروبي:

آرسنال الإنجليزي VS نابولي الإيطالي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

فياريال الإسباني VS فالنسيا الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

بنفيكا البرتغالي VS اينتراخت فرانكفورت الألماني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

سلافيا براغ التشيكي VS تشيلسي الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري السعودي:

الاتفاق VS الفتح، الساعة الـ18:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:40 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports 2

الباطن VS الشباب، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports 1.

الحزم VS الرائد، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قناة Ksa Sports +1.

الدوري المصري:

طلائع الجيش VS الداخلية، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD

المصري البورسعيدي VS الزمالك، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD

الاتحاد السكندري VS بيراميدز، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD

المقاولون العرب VS حرس الحدود، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD

الدوري التونسي:

الأفريقي VS الصفاقسي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1 وقناة الكأس 1

الدوري الأردني:

الوحدات VS الجزيرة، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

نهائي كأس السلطان العُماني:

فنجاء VS صور، الساعة الـ18:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:15 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية العُمانية.