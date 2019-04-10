تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

تواصلت لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الملاعب الأوروبية، كما شهدت بعض الملاعب العربية لقاءات برسم المنافسات المحلية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة فوزًا مهمًا خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويبقى مرشحًا بقوة للتأهل لنصف النهائي حين يستقبل منافسه في الكامب نو بعد أسبوع.

وتعادل يوفنتوس خارج أرضه أمام أياكس الهولندي 1-1 ليقوي حظوظه في بلوغ نصف النهائي حيث يلعب لقاء الإياب في ملعبه.

الدوري المصري

صعد الأهلي المصري لصدارة الدوري المصري الممتاز مؤقتًا بعد فوزه على مصر المقاصة 2-1 في لقاء برسم الجولة 28 .

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي يلعب الخميس.

وفي الجولة نفسها تعادل الإسماعيلي أمام الجونة 2-2 .

الدوري المغربي للمحترفين

عزز فريق الرجاء البيضاوي مركزه الثاني بعد فوزه خارج ملعبه 2-1 أمام شباب الريف الحسيمي في لقاء مؤجل عن الجولة 16 .

ورفع الرجاء البيضاوي في المركز الثاني رصيد إلى 40 نقطة من 22 لقاء بفارق 5 نقطة عن اتحاد طنجة الثالث والذي لعب 23 لقاء، كما قلص الفارق عن غريمه المتصدر الوداد الذي يملك 52 نقطة من 23 لقاء.