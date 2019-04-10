تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

تواصلت لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الملاعب الأوروبية، كما شهدت بعض الملاعب العربية لقاءات برسم المنافسات المحلية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة فوزًا مهمًا خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويبقى مرشحًا بقوة للتأهل لنصف النهائي حين يستقبل منافسه في الكامب نو بعد أسبوع.

وتعادل يوفنتوس خارج أرضه أمام أياكس الهولندي 1-1 ليقوي حظوظه في بلوغ نصف النهائي حيث يلعب لقاء الإياب في ملعبه.

الدوري المصري

صعد الأهلي المصري لصدارة الدوري المصري الممتاز مؤقتًا بعد فوزه على مصر المقاصة 2-1 في لقاء برسم الجولة 28 .

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي يلعب الخميس.

وفي الجولة نفسها تعادل الإسماعيلي أمام الجونة 2-2 .

الدوري المغربي للمحترفين

عزز فريق الرجاء البيضاوي مركزه الثاني بعد فوزه خارج ملعبه 2-1 أمام شباب الريف الحسيمي في لقاء مؤجل عن الجولة 16 .

ورفع الرجاء البيضاوي في المركز الثاني رصيد إلى 40 نقطة من 22 لقاء بفارق 5 نقطة عن اتحاد طنجة الثالث والذي لعب 23 لقاء، كما قلص الفارق عن غريمه المتصدر الوداد الذي يملك 52 نقطة من 23 لقاء.

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