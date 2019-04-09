مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات مهمة في دوري أبطال أوروبا وأبطال آسيا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بينما تتواصل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء التاسع من أبريل/نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

دوري أبطال أوروبا:

ليفربول الإنجليزي VS بورتو البرتغالي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

توتنهام الإنجليزي VS مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

دوري أبطال آسيا:

باختاكور الأوزبكي VS السد القطري، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناتيbeIN SPORTS HD 1 والكأس 3 HD.

بيروزي الإيراني VS الأهلي السعودي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 4 والكأس 7 HD.

الريان القطري VS الوحدة الإماراتي، الساعة الـ18:35 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:35 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 6 HD.

الاتحاد السعودي VS لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 7 HD.

الدوري الفرنسي:

نيم VS ستاد رين، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري الجزائري:

مولودية الجزائر VS مولودية وهران، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الأولى الأرضية وقناة الكأس 4 HD.

دفاع تاغنانت VS شباب بلوزداد، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الرابعة.