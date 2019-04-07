تشكيل الزمالك ضد حسنية أغادير في الكونفدرالية الأفريقية

تقام اليوم الأحد، مباراة حسنية أغادير والزمالك ضمن جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساًء بتوقيت السعودية.

يعتمد حسنية أغادير على قدرات لاعبيه أملًا في مفاجأة الزمالك في مواجهة تقام لأول مرة بين الفريقين، وأعلن المدرب الإسباني ميجيل جاموندي المدير الفني للفريق المغربي قبل اللقاء التحدي مؤكدًا أن فريقه سيدخل التاريخ عبر بوابة هذه المواجهة المرتقبة.

ويخشى الزمالك تأثير الغيابات التي تضرب صفوفه، وعلى رأسها النجم التونسي فرجاني ساسي بجانب المغربي حميد أحداد، وأيضًا محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قبل اللقاء أن الغيابات أمر مؤثر، ولكن فريقه جاهز للمباراة ويكن كل احترام لحسنية أغادير الذي يعد من الفرق الواعدة في قارة أفريقيا.

تشكيل الزمالك ضد حسنية أغادير

محمود عبدالرحيم جنش.

حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، محمود علاء، عبدالله جمعه.

محمود عبدالعزيز، طارق حامد.

إبراهيم حسن، أوباما، أحمد سيد زيزو.

خالد بوطيب.