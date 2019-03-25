مساعد مدرب الترجي يراهن على خبرة لاعبيه لحسم السوبر الأفريقي أمام الرجاء

قال مجدي تراوي، مساعد مدرب الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، اليوم الإثنين، إن لاعبيه اكتسبوا الخبرة الكافية لتجاوز الرجاء البيضاوي المغربي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وسيلتقي الترجي مع الرجاء البيضاوي بطل كأس الاتحاد الأفريقي على لقب كأس السوبر القاري في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف تراوي لوسائل إعلام قبل مران الفريق، اليوم: ”لن تكون المواجهة سهلة أمام الرجاء. ستكون مباراة صعبة وينبغي خلالها التركيز بنسبة 100% من أجل التتويج باللقب“.

”المباريات النهائية يجب الفوز بها بصرف النظر عن الأداء، وتتطلب الكثير من الخبرة التي يمتلكها لاعبو الترجي“.

”يجب أن نخوض المباراة بانضباط وتركيز شديدين. لا نخشى من أي شيء وسنسعى لإحراز الكأس، خاصة أن الفريق يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه، ونتطلع لحصد أكبر عدد ممكن من الألقاب لإسعاد جماهير النادي“.

ويرى خليل شمام، ظهير أيسر الترجي، أن فريقه المتوج بلقب أرفع بطولات الأندية الأفريقية مطالب بتحقيق الانتصار لتأكيد أفضليته القارية.

وأضاف: ”ستكون مباراة صعبة باعتبارها قمة مغاربية، ومن يمتلك الرغبة الأكبر في الفوز سينتصر. سنخوض المباراة بدافع الفوز فقط لأننا أبطال الدوري“.

وسبق للترجي التتويج باللقب القاري مرة واحدة فقط في تاريخه العام 1995.