مباراة المغرب والأرجنتين.. غياب ميسي يوفر 450 ألف يورو

سيوفر غياب ليونيل ميسي عن المواجهة الودية بين منتخبي الأرجنتين والمغرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على ملعب طنجة، نحو 5 ملايين درهم (450 ألف يورو) للاتحاد المغربي لكرة القدم، حسبما أفادت، الإثنين، الصحافة المحلية للبلد العربي.

وذكرت صحيفة الأحداث المغربية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيدفع فقط 6 ملايين درهم (550 ألف يورو) بدلًا من 11 مليون درهم (مليون يورو)، حسبما جاء في الاتفاق في حال عدم مشاركة نجم برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن العقد الموقع من قبل الاتحاد المغربي ونظيره الأرجنتيني ينص على دفع مبلغ مليون يورو في حال مشاركة ميسي لمدة 70 دقيقة من اللقاء.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الصحيفة أن الاتحاد المغربي كان يأمل في مشاركة النجم الأرجنتيني لتسويق المباراة بأقصى شكل ممكن من خلال عقود رعاية مع الشركات الكبرى، وأيضًا بيع حقوق بث اللقاء على القنوات الدولية.

وكان ميسي أصيب خلال المباراة الودية للألبيسيليستي ضد فنزويلا، والتي فاز فيها الأخير بنتيجة 3-1، بآلام في منطقة الحوض؛ وعليه أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على تويتر، غياب مهاجم فريق برشلونة عن مواجهة المغرب.