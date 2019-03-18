وهبي الخزري وإلياس السخيري يغيبان عن آخر مباراتين لمنتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن الثنائي البارز وهبي الخزري وإلياس السخيري اُستبعدا من تشكيلة البلاد لمواجهة سوازيلاند والجزائر؛ بسبب الإصابة.

وتستضيف تونس، التي حسمت مبكرًا تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، سوازيلاند في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات يوم 22 مارس على استاد رادس، ثم تواجه جارتها الجزائر في مباراة ودية بعد 4 أيام.

وتتصدر تونس المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن مصر.

وأضاف الاتحاد التونسي أنه لن يكون بوسع الثنائي الخزري مهاجم سانت إيتيان والسخيري لاعب وسط مونبلييه تعزيز صفوف المنتخب في اللقاءين القادمين؛ بسبب الإصابة ولن ينضم اللاعبان لمعسكر الفريق.

وبدأ منتخب تونس معسكرًا إعداديًا بقيادة المدرب الفرنسي آلان غيريس، الذي سيخوض أولى مبارياته مع الفريق منذ تعيينه في شهر ديسمبر الماضي.