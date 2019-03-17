موعد قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

انتهت اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح فريق غورماهيا الكيني في الصعود إلى دور الثمانية، بعد الفوز على بترو أتلتيكو بهدف نظيف، رفقة الزمالك المصري الذي تعادل سلبيًا مع نصر حسين داي الجزائري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس، موعدًا لإجراء قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في مقر الـ“كاف“ بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونجح فريق نهضة بركان المغربي في التواجد ضمن الثمانية الكبار لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عن المجموعة الأولى، بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تواجد في المركز الثاني حسنية أغادير المغربي برصيد 9 نقاط.

وتأهل فريق الصفاقسي التونسي إلى دور الثمانية، متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، رفقة النجم الساحلي التونسي الرياضي الذي تواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وصعد من المجموعة الثالثة الهلال السوداني في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما حل في المركز الثاني نكانا الزامبي برصيد 9 نقاط.

وضمن الزمالك المصري التواجد في دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وتواجد غورماهيا الكيني في المركز الثاني بنفس الرصيد.

وسوف يتم إجراء القرعة بنظام مواجهة الفرق أصحاب المراكز الأولى، مع الفرق التي تواجدت في المركز الثاني، بشرط عدم تلاقي أي فريقين من نفس المجموعة.