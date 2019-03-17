النجم الساحلي وحسنية أغادير ينضمان لركب المتأهلين لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية

انضم النجم الساحلي التونسي وحسنية أغادير المغربي إلى ركب الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

وتغلب حسنية أغادير 1/0 على مواطنه نهضة بركان ليتأهلا معًا، حيث ضمن الثاني التأهل في صدارة المجموعة الأولى وفي رصيده 11 نقطة، في حين تأهل حسنية أغادير ثانيًا وفي جعبته 8 نقاط.

وبفوز حسنية أغادير يودع الرجاء البيضاوي البطولة رغم فوزه 4/1 على أوثو دويو الكونغولي، حيث يملك الرجاء 7 نقاط في المركز الثالث مقابل 5 للفريق الكونغولي في المركز الرابع.

وتأهل النجم الساحلي بعد فوزه 1/0 على ساليتاس من بوركينا فاسو لحساب المجموعة الثانية.

ورفع الفوز رصيد النجم الساحلي إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصفاقسي، الذي تغلب 1/0 على إينوغو رينغرز النيجيري.

وتستكمل بقية مباريات الجولة السادسة مساء، حيث يسعى الزمالك المصري والهلال السوداني للتأهل إلى ربع النهائي.