إيقاف لاعب مدة عامين بسبب اعتدائه على حكم خلال مباراة في الدوري المغربي

قررت لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة لاتحاد كرة القدم المغربي، اليوم الجمعة، إيقاف المهدي قرناص قائد الدفاع الحسني الجديدي لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ في عام واحد، بسبب الاعتداء على حكم خلال مباراة ضد الجار أولمبيك أسفي في دوري المحترفين.

وأوضحت لجنة التأديب في بيان أن قرناص عُوقب بالإيقاف لمدة عام، وقد تزيد الفترة إلى عامين إذا كرر التصرف، إلى جانب تغريمه 10 آلاف درهم (1042 دولارًا).

وكان الحكم عبدالعزيز لمسلك رفض احتساب ركلة جزاء لصالح الدفاع الجديدي في مباراة، يوم السبت الماضي، في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما جعل قرناص يحتج بشدة على قرار الحكم الذي أشهر له البطاقة الحمراء.

وانتهت المباراة بفوز أولمبيك أسفي 3/2 بهدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وإلى جانب إيقاف قرناص فرضت اللجنة غرامة مالية على الدفاع الجديدي بقيمة 30 ألف درهم لاستخدام جماهيره الألعاب النارية، كما تعرض أولمبيك أسفي لنفس العقوبة.

ويحتل الدفاع الجديدي المركز الحادي عشر في الدوري، لكنه ليس بعيدًا عن خطر الهبوط للدرجة الثانية.