الترجي يهزم الصفاقسي ويوسع الفارق في الصراع على صدارة ترتيب الدوري التونسي (فيديو)

أنقذ الحارس البديل معز بن شريفية ركلة جزاء، ليقود الترجي للفوز 2-1 على الصفاقسي منافسه على اللقب، والابتعاد بصدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بفارق ست نقاط، اليوم الأربعاء، على استاد رادس الأولمبي.

وتوج الترجي حامل اللقب المدعوم بجماهيره بدايته الجيدة للمباراة بافتتاح التسجيل عبر هدافه طه ياسين الخنيسي، عندما استلم كرة دون رقابة وسددها من زاوية ضيقة في الشباك في الدقيقة 29.

وعزز الفريق صاحب الضيافة تفوقه بإحراز الهدف الثاني عندما مرر الجزائري يوسف البلايلي كرة نحو سعد بقير الذي سددها بيسراه من عند حافة المنطقة، لتسكن المرمى رغم محاولة حارس الصفاقسي في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الصفاقسي بقوة على دفاع مستضيفه لينجح في تقليص الفارق عبر علاء الدين المرزوقي في الدقيقة 56، وخرج بعدها حارس الترجي رامي الجريدي بسبب الإصابة ولعب بدلًا منه بن شريفية.

وسنحت للفريق الزائر فرصة لإدراك التعادل عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء، بعد سقوط المهاجم فراس شواط داخل المنطقة.

ورفع الترجي رصيده إلى 40 نقطة متقدمًا بست نقاط عن الصفاقسي، الذي كان يأمل في الفوز من أجل الانضمام إليه في الصدارة بعد 17 مباراة لكل منهما.

وسدد المدافع نسيم هنيد ركلة الجزاء، لكن الحارس البديل بن شريفية أنقذها ليقود فريقه لتوسيع الفارق إلى ست نقاط مع الصفاقسي ملاحقه المباشر على القمة.

وقال مجدي تراوي، مساعد مدرب الترجي: ”قدمنا أداء جيدًا في الشوط الأول، لكن صعبنا الأمر على أنفسنا في الشوط الثاني بسبب السقوط في فخ استسهال المنافس“.

وأضاف تراوي: ”ما زال مشوار البطولة طويلًا، لكننا قطعنا خطوة مهمة وسنواصل العمل من أجل التتويج باللقب“.

على جانب آخر، فرط النجم الساحلي في تقدمه ليسقط خارج أرضه بخسارته 3-1 أمام مستضيفه الاتحاد المنستيري، الذي أكد صحوته بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

وتقدم المهاجم حازم حاج حسن للنجم الساحلي في الدقيقة 34، لكن زياد المشموم أدرك التعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

ومنح ياسين العمري التقدم للاتحاد المنستيري في الدقيقة 54، قبل أن يضيف فادي العرفاوي الهدف الثالث قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وتوقف رصيد النجم الساحلي عند 30 نقطة في المركز الرابع من 16 مباراة، بينما قفز الاتحاد المنستيري إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 17 مباراة، بعد أن بقي كامل النصف الأول من الموسم في القاع.