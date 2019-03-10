الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد جوائز سنوية لأفضل لاعب ومدرب وهداف

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم الأحد في مدينة الرياض اجتماعها الـ65، الذي شهد البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية

وأكد تركي آل الشيخ خلال الاجتماع دعمه للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وأصدر الاتحاد العربي بيانًا قال فيه إنه تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ستقام في الـ18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.

وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس، محمد روراوه وعبدالخالق مسعود، إطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم تقريرًا موسعًا عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية

وشهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية، باستمراره في منصبه، وقد لبى تركي آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنيًّا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطور ونجاح رياضة كرة القدم في الوطن العربي.