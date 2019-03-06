ميسي يعود إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين ومن المحتمل غيابه أمام المغرب

بات في حكم المؤكد أن يعود ليونيل ميسي قائد الأرجنتين إلى منتخب بلاده الأسبوع المقبل بعد غيابه عن الفريق منذ كأس العالم الأخيرة في روسيا العام الماضي.

وأشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أن قائد برشلونة وهدافه التاريخي منح الضوء الأخضر لليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب بشأن عودته خلال مواجهة فنزويلا والمغرب وديًا الشهر الحالي، ومن المتوقع خوض مباراة منهما.

ولم يشارك ميسي البالغ من العمر 31 عامًا في أي مباراة مع منتخب بلاده منذ الخسارة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر أمام فرنسا طوال المونديال، لكن ”البرغوث“ بات جاهزًا للعودة لقيادة الفريق في كأس كوبا أمريكا في البرازيل الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ”إندبندينت“ البريطانية أن كأس كوبا أمريكا يمثل أهمية خاصة لميسي بعدما شارك في البطولات أربع مرات، وبلغ المباراة النهائية في ثلاث منها، بينها الخسارة لمرتين متتاليتين في النهائي بركلات الترجيح أمام تشيلي، لكنه يسعى لتصحيح الأخطاء في نسخة البرازيل.

ومن المقرر أن تلتقي الأرجنتين مع فنزويلا على استاد واندا متروبوليتانو الخاص بأتليتكو مدريد يوم 22 مارس/ آذار الحالي قبل الانتقال إلى المغرب لمواجهة منتخبها في طنجة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نجم برشلونة سيلعب لقاء واحدًا مع المنتخب، وسيغيب عن اللقاء الثاني أمام المغرب المقرر يوم 26 من الشهر الحالي في طنجة، لكون برشلونة سيواجه إسبانيول برشلونة في ديربي كاتالونيا، ويرغب اللاعب في تجنب الإرهاق ليكون جاهزًا لنهاية الموسم برفقة فريقه .

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن شروط بعضها تعجيزية فرضها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على الاتحاد المغربي لكرة القدم لضمان مشاركة ميسي في اللقاء، ومن بينها عدم إزعاجه من طرف الجماهير وعشاقه خلال فترة إقامته في المغرب، لكن الطلب الغريب كان عدم لمسه والاحتكاك معه أثناء اللقاء تجنبًا لإصابته.

ويرغب ميسي بالمشاركة في كوبا أمريكا الصيف المقبل في البرازيل بحثًا عن أول لقب كبير برفقة منتخب بلاده.