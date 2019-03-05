”كاف“ يقرر إيقاف الكاميروني أنطوان ماكس حكم مباراة الرجاء ونهضة بركان لمدة عام كامل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إيقاف الحكم الكاميروني، أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما، الذي قاد مباراة الرجاء البيضاوي ومضيفه نهضة بركان المغربيين، الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة الكونفدرالية الأفريقية، لمدة عام كامل.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا قال فيه: إن إيقاف الحكم أنطوان ماكس لمدة سنة، بعد الأخطاء التحكيمية الكبيرة التي عرفتها المواجهة المذكورة بين الفريقين، إذ احتج مسؤولو النادي الأخضر بعد نهاية المباراة.

وطالب مسؤولو نادي الرجاء بفتح تحقيق في المباراة، والاطلاع على الأخطاء التي ارتكبها الحكم وحرم من خلالها فريقهم من فوز محقق.

وكانت مباراة الرجاء البيضاوي ونهضة بركان قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على أرضية الملعب البلدي لبركان، بعدما ألغى الحكم الكاميرون هدفًا محققًا للرجاء؛ بدعوى وجود خطأ.

ويحتل نهضة بركان المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، يليه أوتوهو بـ 5 نقاط، بينما حسنية أغادير يأتي في المركز الثالث بـ4 نقاط، والرجاء في المركز الأخير بـ 3 نقاط.