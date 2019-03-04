الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من المسابقات الأفريقية بسبب التحكيم (فيديو)

هدد نادي الرجاء البيضاوي، حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالانسحاب من المسابقات القارية احتجاجًا على التحكيم عقب تعادله بدون أهداف مع منافسه المحلي نهضة بركان، أمس الأحد، وهي نتيجة تركته في مؤخرة ترتيب مجموعته.

ولم يحقق الفريق المغربي أي فوز في مبارياته الأربع بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها نهضة بركان بثماني نقاط مقابل خمس لأوتو دويو الكونجولي وأربع لممثل المغرب الآخر حسنية أغادير، بينما يملك الرجاء ثلاث نقاط في ذيل الترتيب.

وقال الرجاء إنه تعرض ”لمجزرة تحكيمية“ أمام نهضة بركان وطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق.

وشهدت المباراة احتجاجات عديدة من لاعبي الرجاء على قرارات الحكم، وطالب حامل اللقب أكثر من مرة باحتساب ركلات جزاء، وكانت الواقعة الأبرز عندما نزع أحد مدافعي نهضة بركان قميص بدر بانون لاعب الرجاء داخل المنطقة.

وكانت اللقطة التي أثارت الرجاء حين قام مدافع نهضة بركان بشد العميد بدر بانون من قميصه وسط مربع العمليات في الدقيقة 42 لدرجة أنه خلع قميصه كاملاً، لكن حكم اللقاء أمر اللاعب بارتداء قميصه ووجه له إنذارًا شفويًا.

كما ألغى الحكم الكاميروني أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما هدفًا سجله محسن ياجور في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وطلب الرجاء في رسالته للاتحاد الأفريقي: ”القيام بتحقيق مستقل حول المجزرة التحكيمية وإعادة الحق لنادينا“.

وأضاف: ”يحتفظ الرجاء بحق اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة للدفاع عن حقوق النادي والتي بإمكانها أن تصل إلى بحث انسحاب ممكن من جميع المسابقات الأفريقية بما في ذلك كأس السوبر الأفريقية في الدوحة يوم 29 مارس“.

وستكون مباراة الرجاء المقبلة بملعبه ضد حسنية أغادير في العاشر من مارس آذار، ثم يختتم مشواره بمواجهة أوتو دويو في 17 مارس.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن عبد الحميد الصويري، أحد رؤساء الرجاء السابقين، قرر بدوره الاستقالة من الاتحاد المغربي لكرة القدم، حيث يحتل منصب رئيس العلاقات الخارجية.

ويتهم أنصار الرجاء البيضاوي فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس نهضة بركان، بدعم فريقه على حساب الفرق المغربية المنافسات القارية لكونه أيضًا يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.