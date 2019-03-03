النجم الساحلي التونسي يقترب من ربع نهائي كأس الكونفدرالية

اقترب النجم الساحلي التونسي من التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، (الكونفدرالية)، بعد فوزه 2/1 على مضيفه إينوغو رينغرز النيجيري، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل ماهر الحناشي الهدف الأول للنجم الساحلي في الدقيقة 15، وقضى إيهاب المساكني على أحلام مضيفه في التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد النجم الساحلي إلى 7 نقاط، من فوزين وتعادل وخسارة، في حين تجمد رصيد إينوغو رينغرز عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ويتبقى للنجم مباراتان أمام مواطنه الصفاقسي، وساليتاس من بوركينا فاسو.