النجم الساحلي يجتاز المريخ السوداني بهدف في ذهاب نصف نهائي كأس زايد (فيديو)

حقق النجم الساحلي التونسي فوزًا صعبًا بهدف نظيف على ضيفه المريخ السوداني، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويُدين الفريق التونسي بالفضل بتحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مرتضى بن وناس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من لعبة مقصية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الثاني، ليتأجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية إلى لقاء الإياب، الذي سيقام في أم درمان يوم 29 مارس المقبل.

وشهدت المباراة اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في المسابقة، والتي تسببت في إلغاء هدف أحرزه ماهر الحناشي للنجم الساحلي في الشوط الأول بداعي التسلل.

وأصبح يكفي النجم التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة النجاح بهز الشباك للحصول على بطاقة التأهل للنهائي، فيما بات يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أراد الاستمرار في البطولة.