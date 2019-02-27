هدف مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني.. 1/0 للفريق التونسي (فيديو)

تقدم مرتضى بن وناس مهاجم النجم الساحلي بهدف رائع في شباك المريخ السوداني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في جولة الذهاب بنصف النهائي على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

ومع نهاية الشوط الأول، ارتقى بن وناس وسدد مقصية قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ البطولات العربية، وهو ما سيتم تطبيقه في مرحلتي قبل النهائي والنهائي.

تأهل النجم الساحلي إلى نصف النهائي بعدما عبر عقبة الرمثا الأردني في دور الـ32 بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1، ثم أقصى الوداد المغربي بعد التعادل دون أهداف، ثم الفوز بهدف نظيف في دور الـ16، وفي ربع النهائي تخطى النجم عقبة الرجاء المغربي بعد الفوز في المغرب بثنائية دون رد والخسارة في تونس بهدف نظيف.

وصعد المريخ السوداني بعدما أقصى الجيش السوري بنتيجة 3-1 و1-1 في دور الـ32، ثم فاز على اتحاد الجزائر في دور الـ16 بنتيجة 4-1 وخسر بثنائية دون رد، وأطاح بمولودية الجزائر في دور الـ8 بعد التعادل دون أهداف بالجزائر والفوز بثلاثية في السودان.

تقابل الفريقان من قبل في دوري أبطال أفريقيا عام 2008 بدور المجموعات، وفاز النجم في تونس بنتيجة 2-1 وفاز المريخ في السودان بثنائية نظيفة.

وتكرر الصدام في دوري أبطال أفريقيا عام 2017، وفاز النجم الساحلي في السودان بنتيجة 2-1 وانسحب المريخ من لقاء الإياب بدور المجموعات وفاز النجم اعتباريًّا بثلاثية نظيفة.