اعتداء دموي على رئيس شبيبة القبائل الجزائري أمام مقر النادي (فيديو)

تعرض شريف ملال، رئيس فريق شبيبة القبائل الجزائري، لاعتداء أمام مقر النادي في منطقة ”بتيزي وزو“.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”النهار“الجزائرية، فإن ملال تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجهولين أمام مقر النادي في منطقة ”بيتزي وزو“، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس وغرق ملابسه في الدماء.

ولم تذكر وسائل الإعلام الجزائرية أسباب الاعتداء على رئيس شبيبة القبائل الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 37 نقطة، متأخرًا بـ 8 نقاط عن المتصدر اتحاد العاصمة برصيد 45 نقطة.

فيما ذكرت قناة النهار أن شقيق أحد اللاعبين كان برفقة عشرة أشخاص محملين بأسلحة بيضاء قاموا بالتهجم على ملال وعمراني لوناس الذي أصيب بجروح خطيرة.

عاجل وخطير رئيس شبيبة القبائل شريف ملال يتعرض لإعتداء شنيع يدخله المشفى pic.twitter.com/Ln62c6QIir — Jskabil1946 (@jskabil1946) February 26, 2019

وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة الذين اعتدوا على ملال هم إخوة اللاعب مصباحي، وهما مصباحي زكريا وحميد، والثالث عتاك جمال برفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء من سكاكين وسيوف.

وأفادت بأن اللاعب كان قد تم استدعاؤه للعب مع النادي في فترة الانتقالات الأخيرة، حيث وقع عقده مع شبيبة القبائل، ولكن عند إيداع الملفات في رابطة المحترفين وجد مسؤولو النادي أنه غير مؤهل، ولم يكن لديه ترخيص.

وأكدت مصادر القناة أن مسؤولي النادي لم يبلغوا اللاعب بالوضع في الوقت المناسب، وعندما علم بالأمر طلب أن يتقاضى مستحقاته، وعندما رفض النادي قرر أن يقوم بالاعتداء على رئيس الشبيبة.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل قد خسر بنتيجة 1-2 أمام شباب بلوزداد في الجولة الـ 22 من الدوري الجزائري 13 فبراير الماضي.