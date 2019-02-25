تعليق مباريات الدوري الجزائري بسبب الحراك المناهض لترشح بوتفليقة

قررت الرابطة الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل مباريات رياضية، بسبب استمرار الحراك المناهض لترشح رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وسط غموض يلف المشهد العام.

ولجأت الهيئة الرياضية إلى قرار تعليق مباريات كرة القدم، تزامنًا مع دعوة متجددة لتنظيم احتجاجات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، غدًا الثلاثاء، وفق منشورات جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من المرتقب إجراء مباراة بين ناديي دفاع تاجنانت و شباب بلوزداد، ضمن حساب الجولة 19 لبطولة دوري المحترفين، لكنها أضحت في حكم التأجيل لموعد لاحق.

وكذلك، تعرضت مباراة، الجمعة القادم، بين اتحاد الجزائر ونادي بارادو، ومقابلة اتحاد بسكرة وشبيبة سكيكدة، ومباراة جمعية وهران مع نادي سريع غليزان، إلى اليوم الموالي، حيث من المرتقب أن تشهد البلاد يوم الجمعة مسيرات مشابهة الجمعة الماضية، وهي الأكبر في الجزائر منذ عقود.

وينوي طلاب جزائريون، يوم الثلاثاء، تنظيم مظاهرات رافضة لترشح الرئيس بوتفليقة في الجامعات، في تحدٍّ لافتٍ لاجتماع مدير حملته الانتخابية، عبدالمالك سلال، مع قادة تنظيمات طلابية لدعم الرئيس الراغب في خماسية جديدة يغلق بها ربع قرن من السلطة.

ولم ترسل السلطات الجزائرية ما يفيد عن سحب بوتفليقة لطلب ترشحه، والتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وتعددية، كما تنادي بذلك المعارضة المنقسمة بين مقاطع للرئاسيات ومشارك فيها.

ويواجه بوتفليقة (82 عامًا) متاعب صحية منذ إصابته بجلطة دماغية في ربيع 2013، وأعلن الترشح لولاية رئاسية خامسة، استجابة لنداءات أحزاب الائتلاف الرئاسي المهيمنة على الحكومة وغالبية البرلمان.