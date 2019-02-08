مباراة المغرب والأرجنتين.. مشاركة ميسي تساوي نصف مليون دولار

أشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن مشاركة النجم ليونيل ميسي في المباراة الودية بين المغرب والأرجنتين الشهر المقبل في طنجة ستكلّف “أسود الأطلس” نصف مليون دولار.

واتفق الطرفان على خوض مباراة ودية في المغرب يدفع خلالها الاتحاد المغربي مليونًا و100 ألف دولار مقابل حضور المنتخب الفائز بكأس العالم مرتين للبلاد شريطة مشاركة ميسي، وفي حال عدم مشاركته سيقل المبلغ.

وقالت صحيفة “لي 360” المغربية في نسختها العربية، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد المغربي سيدفع 600 ألف دولار فقط في حال عدم حضور ميسي إلى طنجة.

ويتضمن عقد تنظيم المباراة مشاركة قائد الأرجنتين لمدة لا تقل عن 70 دقيقة، وفي حال عدم حدوث ذلك ستتقلص قيمة العقد، وهو ما يبدو أنه سيحدث في ظل ابتعاد قائد برشلونة عن منتخب بلاده منذ بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ويعاني ميسي من إصابة منعته من المشاركة من البداية أمام ريال مدريد في الكلاسيكو في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء، الماضي.

وقرَّر الاتحاد المغربي نقل المباراة من العاصمة الرباط إلى مدينة طنجة الشمالية مع الإبقاء على موعدها في 26 مارس/ آذار وذلك لأسباب “لوجيستية”.

وسيحتضن ملعب طنجة الكبير المباراة بعد ثلاثة أيام من خوض المنتخب المغربي مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام مالاوي.

وتأهل المغرب بالفعل إلى النهائيات القارية إلى جانب 13 منتخبًا بينها مصر التي تستضيف البطولة في يونيو/ تموز، ويوليو/حزيران المقبلين.

وطالب الفرنسي إيرفي رينار المدير الفني للمغرب مواجهة منتخب كبير قبل نهائيات كأس أفريقيا، بينما تستعد الأرجنتين لكأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل منتصف العام الحالي.