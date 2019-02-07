مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي.. روجيه لومير يحذّر لاعبيه من الثقة الزائدة

حذّر الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم الساحلي التونسي فريقه من الثقة الزائدة، عندما يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الـ 8 لكأس العرب للأندية الأبطال، غدًا الجمعة، وأكد جاهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح.

ويبدو النجم الساحلي في طريقه إلى حسم التأهل للمربع الذهبي بعد فوزه خارج أرضه 2/0 على الرجاء ذهابًا.

وقال المخضرم لومير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:”سنحاول تقديم مباراة جيدة، وحسم التأهل إلى الدور قبل النهائي في الوقت الأصلي، لكن مع ذلك جهزنا لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح”.

وسيفتقد النجم الساحلي جهود المدافع صدام بن عزيزة، ولاعب الوسط فراس بلعربي بسبب الإيقاف، بينما قد تشهد تشكيلة الفريق عودة اللاعب محمد أمين بن عمر بعد تعافيه من الإصابة.

وسيسعى النجم الساحلي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته على أرضه 0/1 أمام غريمه المحلي الصفاقسي في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل 3 أيام.

ويتوقع أن يدفع الرجاء المغربي، الذي عيّن الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب السابق للأهلي المصري مدربًا جديدًا بعد إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بكل أوراقه الرابحة من أجل تعويض خسارة لقاء الذهاب، وانتزاع التأهل للدور المقبل.

ويأمل النجم الساحلي مواصلة التقدم بكأس العرب على أمل التتويج بلقبها لأول مرة في تاريخه.