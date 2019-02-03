النجم الساحلي يسقط على أرضه أمام الصفاقسي بالكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

أهدر ياسين الشيخاوي ركلة جزاء ليخسر النجم الساحلي على أرضه 1- صفر أمام منافسه المحلي الصفاقسي في مواجهة تونسية خالصة بالمجموعة الثانية في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح الصفاقسي التسجيل مبكرًا عبر لاعب الوسط أيمن الحرزي بعد تسع دقائق من بداية المباراة.

وسنحت للنجم الساحلي فرصة إدراك التعادل عندما منحه الحكم ركلة جزاء بعد لمس أحد مدافعي الصفاقسي الكرة بيده داخل المنطقة.

وسدد صانع اللعب الشيخاوي الكرة، لكن حارس الصفاقسي أيمن دحمان تصدى لها ببراعة في الدقيقة 53.

وواصل النجم الساحلي محاولاته الهجومية، لكنه اصطدم بصلابة دفاع الصفاقسي وتألق حارسه الذي تصدى لتسديدة لاعب الوسط ماهر الحواشي قبل النهاية.

واعتمد الصفاقسي على الهجمات المرتدة وكان قريبًا من تعزيز تقدمه عبر المهاجم النيجيري مانوتشو في الشوط الثاني.

وحصد الصفاقسي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن إينوجو رينجرز النيجيري الذي تغلب 2-صفر على ضيفه ساليتاس من بوركينا فاسو اليوم أيضًا، بينما لايزال النجم دون نقاط.

وفي مجموعة أخرى بدأ الهلال السوداني مشواره في دور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفوز مهم 1-صفر على ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني اليوم الأحد.

وأحرز وليد بخيت هدف الهلال في الدقيقة 40 عندما تلقى تمريرة عرضية من ضربة رأس داخل منطقة الجزاء انقض عليها قبل مدافع الضيوف وأودعها الشباك أرضية من مدى قريب.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متأخرا بفارق هدف واحد عن زيسكو الزامبي المتصدر الذي تغلب 2-صفر على ضيفه ومنافسه المحلي نكانا اليوم أيضا.