مباراة ودية بين الرجاء والوداد المغربيين في الإمارات.. تعرف على موعدها

توصّل الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الإماراتي إلى اتفاق يقضي بإجراء مقابلة ودية بين قطبي مدينتي الدار البيضاء، الوداد والرجاء في أبو ظبي خلال شهر مارس المقبل.

وقالت وسائل إعلامية مغربية، إن الاتحاد المغربي لكرة القدم اتفق مع الاتحاد الإماراتي على تنظيم مباراة ودية بين نادي الرجاء البيضاوي وغريمه التقليدي الوداد الرياضي يوم الجمعة 22 مارس 2019، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

وكانت أخبار قد راجت بشأن نقل ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء إلى أبوظبي بعد إغلاق ملعب محمد الخامس للإصلاح، لكن ذلك لم يكن، ولعب الديربي في المغرب نظرًا للإجراءات المعقدة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن نقل مباريات الدوريات المحلية إلى الخارج.

وذكرت وسائل إعلامية مغربية أن رئيس الاتحاد المغربي قد حل بالإمارات العربية المتحدة رفقة رئيسي الرجاء والوداد للاتفاق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حول تفاصيل المباراة.