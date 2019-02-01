رسميًا.. لجنة الانضباط في الجزائر توقف هشام شريف الوزاني 4 سنوات

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، رسميًا، إيقاف هشام شريف الوزاني، 4 سنوات وتغريمه ألفي دولار، بسبب خرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت لجنة الانضباط في بيان مساء الخميس، إن الوزاني، لاعب وسط نادي مولودية الجزائر، اعترف لها بالأفعال المنسوبة إليه، مبديًا أسفه لتناوله مادة ممنوعة.

خضع الشريف الوزاني لفحص أُرسلت عيناته إلى مخبر بمدينة “لوزان” السويسرية، وأثبت تناول اللاعب المنشطات.

وأعلنت لجنة الانضباط السبت الماضي إيقاف شريف الوزاني، لحين الاستماع إليه في جلسة عُقدت أمس الأول الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن “اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد (1/1) ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الجزائري، يوم 17 يناير الماضي، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة”.

من جهته توعد كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، اللاعب بفسخ عقده، حال صدور قرار لجنة الانضباط.