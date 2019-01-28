رسميًّا.. نادي الرجاء المغربي يعلن إقالة المدرب غاريدو

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن فسخ تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وفق ما اعتبرته إدارة النادي، أنه بسبب الأجواء السائدة حاليًّا داخل الفريق، وخاصةً خلافات المدرب مع اللاعبين.

وتم تكليف كلّ من، يوسف سفري وبوشعيب لمباركي، بقيادة الفريق البيضاوي بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وكان الرجاء خسر على ملعبه، أمام النجم الساحلي التونسي (2-0)، السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال النادي في بيان رسمي، إن قرار الانفصال عن المدرب غاريدو، جاء بعد استشارة أعضاء المكتب المسير للنادي، إذ تمَّ التوصل إلى حل توافقي يقضي بإنهاء علاقة المدرب الإسباني بعد فشله في تحقيق الانسجام داخل القلعة الخضراء وضعف مردودية الفريق على المستوى المحلي والقاري.

وشهدت نتاج فريق الرجاء البيضاوي، الحائز على كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أشهر، تراجعًا ملحوظًا، إذ تعرَّض النسور إلى هزيمة مدوية أمام نادي النجم الساحلي التونسي، بنتيجة هدفين دون رد ضمن ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال بمدينة الرباط يوم السبت الماضي.

وحمَّل أنصار الفريق الأخضر المدرب مسؤولية الخسارة أمام النادي التونسي، من خلال اختياراته التقنية التي أضعفت الفريق وسرَّعت بهزيمته، لتضع حلم التتويج العربي على المحك، ناهيك عن علاقاته المتأزمة مع اللاعبين في غرفة الملابس.

ويقع الرجاء في المركز الخامس بترتيب الدوري المغربي برصيد 21 نقطة من 13 مباراة وبفارق 9 نقاط عن الصدارة وللرجاء مباراتين مؤجلتين.