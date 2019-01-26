تأجيل مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر بسبب الثلوج (فيديو)

تأجلت مباراة وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر، التي كان من المقرر أن تلعب، اليوم السبت، في دوري المحترفين الجزائري؛ بسبب الثلوج.

وغطت الثلوج أرض ملعب الثامن من مايو، معقل سطيف، مما جعل اللعب غير ممكن وذلك بعد تأجيل مباراة دفاع تاجنانت وشباب بلوزداد، التي كان من المفترض أن تلعب أمس الجمعة، لنفس السبب.

مباشر من ملعب 8 ماي 45 Posted by ‎عادل كوسة‎ on Saturday, January 26, 2019

وقال حسن سنوساوي، نائب رئيس وفاق سطيف، للصحفيين: “تخوفت إدارة الملعب من تضرر أرضية العشب الصناعي مع تراكم الثلوج، ووافقنا على تأجيل المباراة”.

ويحتل وفاق سطيف المركز السابع برصيد 24 نقطة من 17 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث.