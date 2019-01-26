موعد مباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال

يحل النجم الساحلي التونسي ضيفًا على نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 1.

وتلعب مباراة الإياب يوم 8 فبراير على الملعب الأولمبي في رادس.

ويمكن للنجم الساحلي أن يعتمد على الوافدين: الفنزويلي داروين غونزالاس، والمهاجم الجزائري كريم العريبي.

من جهته أعفى النجم الساحلي مهاجمه أمين الشرميطي، من المشاركة أمام الرجاء البيضاوي في الدور ربع النهائي بسبب الإصابة.

وقال ماهر الحناشي، لاعب وسط النجم الساحلي التونسي، إن فريقه سيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وأضاف:”نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا في مواجهة الرجاء المغربي”.

وواصل:”نتوقع أن تكون المباراة صعبة بين فريقين كبيرين في بلدينا، لكننا سنسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية”.

من جهته قال زكريا حدراف لاعب الرجاء:”هي واحدة من المباريات التي نحتاج فيها أنصار النادي أكثر من أي مواجهة سابقة”.

وأردف:”قيمة المباراة والرهان الكبير لكل الرجاويين في الذهاب بعيدًا في هذه المسابقة، هو ما يفرض هذا الدعم الاستثنائي”