تقارير: الترجي يحصن أيمن بن محمد من ناديي الزمالك وجيرونا

كشفت تقارير تونسية متطابقة ، اليوم الاثنين ، أنّ الترجي التونسي، بطل أفريقيا، قد توصّل إلى اتفاق لتمديد عقد مدافعه الأيسر أيمن بن محمد لموسمين مقبلين، لينسف بذلك جهود الأندية المهتمة بضم الدولي التونسي.

ورفض بن محمد عرضًا سابقًا للتمديد في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة أوروبية وهو ما زاد التكهنات حول الوجهة المقبلة للمدافع الواعد.

أكد موقع “football 365 الفرنسي اهتمام نادي جيرونا، الذي يحتل المركز الحادي عشر في الليغا الإسبانية، بضم الشاب ذي الـ24 عامًا ، مُشيرًا إلى أنّه سيتقدم بعرض رسمي لإدارة الترجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان موقع “المصري اليوم” ذكر، قبل أيام، بأن إدارة نادي الزمالك قد توصلت إلى اتفاق مبدئي لضم بن محمد ابتداءً من الميركاتو الصيفي المقبل.

وقدم أيمن بن محمد مستويات كبيرة منذ انضمامه إلى بطل تونس صيف 2016 قادمًا من فريق ”بوهميان” الأيرلندي ، ليقوده إلى تحقيق عدة ألقاب محلية وقارية آخرها دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة للمسابقة.

ويرجح مراقبون أن تمديد العقد قد تم لضمان مبلغ محترم من الصفقة؛ لأن بن محمد حسم – على الأغلب- قراره بمغادرة الترجي هذا الصيف.

ويُقدّر موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في الانتقالات القيمة السوقية للمدافع التونسي بحوالي 450 ألف يورو.