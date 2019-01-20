موعد قرعة الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة ومستويات الأندية المتأهلة‎

انتهى دور الـ 32 الثاني من كأس الكونفيدرالية الأفريقية بتأهل 15 فريقًا إلى دوري المجموعات لحقت بالنجم الساحلي التونسي الذي تأهل لأنه الأعلى تصنيفًا في الفرق المشاركة من دور الـ 32 الأول.

وشهدت لائحة الفرق المتأهلة تواجد 8 فرق عربية، منها 3 فرق مغربية، واثنان من تونس، وفريق لكلٍ من: مصر، والسودان، والجزائر.

التصنيف الأول

النجم الساحلي- الزمالك المصري – زيسكو – الرجاء المصري.

التصنيف الثاني

الهلال السوداني- الصفاقسي التونسي- نهضة بركان المغربي- جورماهيا.

التصنيف الثالث

نكانا – أشانتي كوتوكو – رينجيرز – بترو أتليتكو.

التصنيف الرابع

ساليتاس – حسنية أغادير المغربي- أوتوهو – نصر حسين داي الجزائري.

موعد القرعة والقنوات الناقلة:

تُجرى القرعة غدًا الإثنين.

وتقام القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر في مصر، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت السعودية، بمشاركة 16 فريقًا، وتنقلها قناة “أون سبورت” المصرية عبر النايل سات.