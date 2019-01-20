الرجاء البيضاوي والصفاقسي يلحقان بركب المتأهلين لدور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي

تغلب الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 1/0 على ضيفه أفريكان ستارز من ناميبيا، اليوم الأحد، ليبلغ دور المجموعات.

وجاء تأهل الرجاء عقب فوزه 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد التعادل 1/1 في ناميبيا في مباراة الذهاب.

وسنحت فرصة واحدة لأصحاب الأرض في الدقيقة 19 عندما أرسل زكريا حدراف تمريرة من الجهة اليسرى إلى عمر بوطيب الذي أهدر فرصة سهلة لافتتاح التسجيل.

وجاء هدف الرجاء والمباراة الوحيد في الدقيقة 55 عبر ضربة رأس من القائد بدر بانون بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة لعبدالرحيم الشاكير.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع احتكاكًا بين المهاجم البديل محسن ياجور وحارس مرمى الضيوف لتتطور إلى اشتباكات بين لاعبي الفريقين قبل أن يطرد الحكم لاعب الرجاء صلاح الدين باهي وأحد لاعبي أفريكان ستارز.

وبلغ أيضًا أشانتي كوتوكو الغاني دور المجموعات عقب فوزه 2/1 على كوتون سبور الكاميروني بنتيجة 5/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكذلك تأهل نكانا الزامبي على حساب سان بيدرو من ساحل العاج.

وفي مدينة صفاقس التونسية تغلب الصفاقسي 3/0 على ضيفه فايبرز الأوغندي ليبلغ أيضًا دور المجموعات.

وافتتح علاء المرزوقي التسجيل للصفاقسي بعد 9 دقائق من البداية قبل أن يضيف النيجيري كينغسلاي سوكاري الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 34.

وأكمل النيجيري الآخر مانوتشو الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تابع تمريرة أيمن الحرزي بتسديدة في الشباك.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال محمود المصمودي مساعد مدرب الصفاقسي: “تحكمنا في الكرة بفضل أداء لاعبي الوسط وضغطنا بقوة وحاصرنا المنافس وسجلنا هدفًا مبكرًا. واصلنا الضغط لنتوج مجهودنا بإضافة هدفين آخرين”.

وبلغ أيضًا أشانتي كوتوكو الغاني دور المجموعات عقب فوزه 2/1 على كوتون سبور الكاميروني بنتيجة 5/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكذلك تأهل نكانا الزامبي على حساب سان بيدرو من ساحل العاج.

وستجرى قرعة دور المجموعات في البطولة غدًا الاثنين في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة.