القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة في الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف نادي الزمالك المصري نظيره، اتحاد طنجة المغربي في إياب دور الـ32 في كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويغيب عن الفريق الأبيض مصطفى فتحي للإصابة، بالإضافة إلى المدافع محمود الونش لعدم الجاهزية، فضلًا عن استبعاد أيمن حفني وعمر صلاح لأسباب فنية.

وتعد مواجهة الزمالك ضد اتحاد طنجة أحد أقوى مواجهات هذا الدور، وكان الخيار الأصعب في تلك البطولة للنادي المصري، لكن في الفترة الحالية لا يمر الفريق المغربي بأفضل أوقاته إذ الفريق يحتل حاليًا المركز ١١ في الدوري المغربي بعد ١٢ جولة جمع خلالها ١٤ نقطة،

وتعادل الزمالك ذهابًا في المغرب بنتيجة (0-0) ليصبح مطالبًا بتسجيل هدف والخروج بشباك نظيفة على الأقل من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات والاستمرار في المشوار الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة

ستقام المباراة غدًا السبت على ملعب برج العرب، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم بث المباراة على قناة (أون سبورت)، بالإضافة إلى القناة الرياضة المغربية على القمر الصناعي “نايل سات”.