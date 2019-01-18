موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة في الكونفدرالية الأفريقية

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك المصري قائمة فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربي، في إياب دور الـ32 في كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويغيب عن الفريق الأبيض مصطفى فتحي للإصابة، بالإضافة إلى المدافع محمود الونش لعدم الجاهزية، فضلًا عن استبعاد أيمن حفني وعمر صلاح لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – عماد السيد

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- بهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمود عبدالمنعم كهربا -إبراهيم حسن – محمد عنتر – يوسف أوباما- أحمد مدبولي – محمد إبراهيم

خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد

وعلى الجانب الآخر لن يغيب عن اتحاد طنجة أي لاعب في مواجهة الزمالك بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب عبد الواحد بلقاسم لخوض هذه المباراة.

وتعادل الزمالك ذهابًا في المغرب بنتيجة (0-0)، ليصبح مطالبًا بتسجيل هدف، والخروج بشباك نظيفة على الأقل من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات والاستمرار في المشوار الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة

ستقام المباراة غدًا السبت على ملعب برج العرب، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة.