نادي الزمالك يكشف حقيقة رحيل حميد أحداد إلى الوداد المغربي

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المغربي حميد أحداد مستمر مع الفريق، وأنه لا توجد أي نية على الإطلاق للتفريط في خدماته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية مصرية ومغربية قد أشارت إلى أن اللاعب ودع زملاءه؛ تمهيدًا لإعارته لنادي الوداد المغربي.

وأعلن مرتضى منصور عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد بخصوص عرض حميد أحداد للبيع أو الإعارة، وأنه مستمر مع الفارس الأبيض خلال المرحلة الحالية.

وأضاف منصور أن الثلاثي أيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي من القوام الأساسي للزمالك، وكان لهم دور مؤثر في حصول الفريق على بطولة كأس مصر، خلال الموسم الماضي، والصعود لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مرتضى أن الثلاثي حفني وعنتر ومدبولي لا نية على الإطلاق لرحيلهم عن الفريق، والفريق في حاجة ماسة لمجهوداتهم، وأن الإدارة لن تفرط في أي لاعب، الفريق يحتاج لخدماته في ظل المنافسة القوية على البطولات للتتويج بها خلال الموسم الحالي.