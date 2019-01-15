روبرتو كارلوس يتوج بغداد بونجاح بالكرة الذهبية الجزائرية

توّج الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر لكرة القدم، ليلة الثلاثاء، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري في 2018.

وأتى تتويج هدّاف محاربي الصحراء متوقعاً بعد موسم استثنائي أحرز فيه لاعب نادي “السدّ” القطري 59 هدفاً في 40 مباراة، مستبقاً كبار نجوم العالم.

ولمع اسم بونجاح صاحب الـ 27 عاماً، مع نادي السد في الموسم الحالي، حيث أصبح الهداف التاريخي لدوري نجوم قطر، إثر إمضائه على 29 هدفاً بعد مرور 15 أسبوعا فقط، بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2018، برصيد 13 هدفاً.

وتفوق “بونجاح” بفارق كبير على مواطنيه “يوسف عطال” الظهير الأيمن لنادي “نيس” الفرنسي، و”يوسف بلايلي” لاعب خط وسط نادي الترجي الرياضي التونسي.

وقام النجم البرازيلي الشهير “روبرتو كارلوس” الظهير الأيسر السابق لنادي “ريال مدريد” الإسباني، بتسليم الكرة الذهبية لبغداد بونجاح وسط أجواء حماسية في حفل أقيم في دار الأوبرا بالعاصمة الجزائرية.

في التتويجات الأخرى، اختير مصطفى زغبة، حارس نادي “وفاق سطيف” كأفضل حارس جزائري، تقديرًا لعطاءاته الكبيرة هذا العام، وما فعله في مسابقة كأس رابطة أبطال أفريقيا، كما حظي الناشئ “هشام بوداوي بجائزة أفضل لاعب صاعد، في وقت افتكّ فيه بطل الجزائر “شباب قسنطينة” جائزة أفضل ناد، ونال مدرب محاربي الصحراء، جمال بلماضي، جائزة أفضل مدرب.

وشهد الحفل، تكريم “هلال العربي سوداني” كأحسن هدّاف جزائري لهذه السنة بـ22 هدفًا، بينما مُنحت جائزة الروح الرياضية لجمهور نادي شبيبة القبائل، كما تمّ تكريم قدماء منتخب الجزائر مهدي سرباح وموسى صايب ويسعد بورحلي، إضافة إلى النجمين الراحلين: حسن لالماس، والطاهر بن فرحات.

تتويجات الكرة الذهبية الجزائرية 2018:

أفضل لاعب جزائري: بغداد بونجاح

أحسن لاعب جزائري محلي: عبد الرحمن مزيان (مهاجم اتحاد الجزائر)

أفضل حارس جزائري: مصطفى زغبة (نادي وفاق سطيف)

أحسن لاعب أجنبي في البطولة الجزائرية: الملغاشي إبراهيم أمادا (متوسط مولودية الجزائر)

أفضل لاعب صاعد: هشام بوداوي

أحسن هدّاف جزائري:

أفضل ناد جزائري: شباب قسنطينة

أفضل مدرب جزائري: جمال بلماضي

جائزة الروح الرياضية: جمهور شبيبة القبائل

أحسن هدّاف لبطولة الجزائر 2018: أسامة درفلو (18 هدفًا)

جوائز تقديرية خاصة للمدربين: عبد القادر عمراني، سي الطاهر شريف الوزاني وبلال دزيري

جائزتان تكريميتان للراحلين: حسن لالماس والطاهر بن فرحات

وتكريم “موسى صايب” النجم السابق لمنتخب الجزائر عن مسيرته الاحترافية والدولية الحافلة

جائزة الكرة الذهبية الشرفية لكل من:

– مهدي سرباح الحارس السابق لمنتخب الجزائر

– يسعد بورحلي المهاجم السابق لنادي وفاق سطيف ومنتخب الجزائر

الفريق المثالي: