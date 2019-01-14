مولودية الجزائر يضم محمد عبدالرحمن مهاجم المريخ السوداني

حسمت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، صفقة محمد عبدالرحمن، لاعب المريخ السوداني، الذي وقع رسميًا عقدًا يمتد إلى 4 أعوام.

وكان الفريق الجزائري قد بدأ، قبل أسابيع، مفاوضات مع مهاجم المريخ السوداني؛ للاستفادة من خدماته قبيل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

وبموجب العقد، سيتقاضى اللاعب السوداني 150 ألف دولار شهريًا، وهي صفقة أثارت جدلًا في إدارة الفريق، التي راهنت على الوافد الجديد لتحقيق نجاحات.

يُشار إلى أن المهاجم السوداني، محمد عبدالرحمن، واجه اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب الدور ربع النهائي، من منافسة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وسجل في شباكه ثلاثية كاملة، جعلته محل أطماع عديد الأندية الجزائرية والخليجية.

ويأتي قرار بيع هداف المريخ السوداني عقب الأزمة المالية التي ضربت الفريق، والتي أقصي على إثرها ممثل الكرة السودانية من الدور التمهيدي لمنافسة دوري أبطال أفريقيا.

وكان عقد محمد عبدالرحمن مع المريخ سينتهي في مايو المقبل.

وبذلك، سيلتحق المهاجم السوداني رسميًا بفريق مولودية الجزائر، بداية من الموسم الرياضي الحالي، وفق قوانين اتحاد الكرة، التي تقضي بتوقيع لاعبين أجنبيين في كل فريق.