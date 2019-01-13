التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك المصري واتحاد طنجة المغربي في الكونفدرالية الأفريقية

تعادل نادي الزمالك المصري، مع مضيفه اتحاد طنجة المغربي سلبيًا في ذهاب دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي الزمالك الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره يوم السبت المقبل.

فيما يحتاج اتحاد طنجة للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في القاهرة لانتزاع بطاقة العبور إلى مرحلة المجموعات.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز إينوجو رينجرز النيجيري على بانتو بطل ليسوتو بهدفين لهدف، وأشانتي كوتوكو الغاني على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدفين، وأوثو دويو الكونغولي على كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية نظيفة.